Ufficiale: l’attaccante Matteo Stoppa in prestito alla Pistoiese

La Pistoiese ha tesserato l’attaccante della Sampdoria Matteo Stoppa con la formula del prestito.

“La Us Pistoiese 1921 – è il comunicato ufficiale della società – ha il piacere di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Stoppa, proveniente dalla Sampdoria, proprietaria del cartellino. Nato a Biella il 27 settembre 2000, arriva alla corte del presidente Orazio Ferrari con la formula del prestito e tesseramento in scadenza al 30 Giugno 2021. Alto 175 centimetri, fa della rapidità e il fiuto del goal i punti di forza. Nonostante la giovane età vanta già una discreta esperienza nei professionisti, avendo totalizzato 18 presenze e un goal un serie C nel Novara nel campionato 2018/19 e una presenza in serie B sempre con la casacca dei piemontesi nella stagione 2016/17 a soli sedici anni. A livello giovanile tra Primavera e U17 vanta 101 presenze condite da 53 reti”.

Foto: sito Pistoiese