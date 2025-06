Ufficiale: l’Atletico Madrid e Azpilicueta si separano

30/06/2025 | 14:40:12

Atletico Madrid e Azpilicueta si separano, i Colchoneros hanno annunciato l’addio al difensore spagnolo: “Grazie mille, César, per il tuo impegno e la tua leadership durante il tuo percorso in maglia rojiblanca. I nostri migliori auguri per le tue prossime sfide”.

Foto: Instagram Atletico Madrid