Ufficiale: l’Atletico Madrid cede Mouriño al Villareal

01/08/2025 | 13:55:33

L’Atletico Madrid ha annunciato la cessione di Mouriño al Villareal, il comunicato ufficiale: “L’Atlético de Madrid e il Villarreal CF hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Santiago Mouriño alla squadra gialla. Il difensore centrale 23enne è arrivato al nostro club nell’estate del 2023 dal Racing Club de Montevideo e ha trascorso quella stagione in prestito al Real Zaragoza, dove ha collezionato 28 presenze. La scorsa stagione ha giocato per il Deportivo Alavés, con cui ha giocato 27 partite della Liga EA Sports. Auguriamo a Santiago Mouriño la migliore fortuna in questa nuova fase della sua carriera professionale”.

foto: x Atletico Madrid