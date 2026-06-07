Ufficiale: Latina, Volpe rinnova fino al 2028

07/06/2026 | 11:02:54

Il Latina ha annunciato il rinnovo del tecnico Gennaro Volpe fino al 2028.

Questo il comunicato del club:

“Il Latina Calcio 1932 comunica con piacere il rinnovo di contratto del responsabile tecnico fino al 2028.

Arrivato a stagione in corso, il Mister ha saputo fin da subito leggere l’ambiente, capire il gruppo e imprimere alla squadra quella mentalità e quella compattezza che si sono rivelate decisive per il raggiungimento dei risultati sportivi.

Ha saputo unire competenza e sensibilità, trasformando il calore della piazza di Latina in una risorsa fondamentale per il percorso della squadra.

Questo rinnovo è un nuovo punto di partenza.

Società, Direttore Sportivo e Mister condividono la stessa visione ed ambizione: continuare a crescere, stagione dopo stagione, senza accontentarsi mai.

Il futuro è nerazzurro. E si costruisce insieme!

Forza Latina”.

Foto: Instagram Latina