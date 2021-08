Ufficiale: Latina, preso Spinozzi per il centrocampo. Contratto annuale

È ufficiale: Emanuele Spinozzi, centrocampista classe 1998, è un nuovo giocatore del Latina. Il calciatore, come ha annunciato il club nerazzurro, ha firmato un contratto annuale. Ecco la nota:

“Il Latina Calcio 1932 ufficializza l’acquisto del centrocampista Emanuele Spinozzi, negli ultimi due anni in forza alla Pistoiese in Serie C. Cresciuto nelle giovanili della Roma, il mediano classe 1998 ha conquistato uno scudetto Primavera, una Supercoppa e una Coppa Italia di pari categoria. Ha vissuto una esperienza importante anche nella UEFA Youth League, con 11 presenze e una rete. Dopo aver vestito la maglia della Roma, ha militato sempre in C tra le fila di Pontendera, Piacenza e Teramo, per poi accasarsi alla Pistoiese, società nella quale ha collezionato 58 presenze. Con il calciatore romano è stata trovata un’intesa di un anno”.

Foto: Twitter Latina