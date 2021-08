Ufficiale: Latina, ecco il centrocampista Andrea Marcucci

Il Latina, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l’acquisto di Andrea Marcucci, centrocampista classe 1999 ex Entella. Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro:

“Il Latina Calcio 1932 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Marcucci, lo scorso anno impegnato in serie B con la maglia dell’Entella. La società nerazzurra, superando la concorrenza di diverse formazioni di Lega Pro, ha siglato con il calciatore romano un contratto di un anno.

Il mediano, classe 1999, è cresciuto nelle giovanili della Roma dove ha trascorso undici stagioni, diventando il capitano della formazione Primavera. Ha collezionato due panchine in serie A, dopodiché ha vestito le maglie del Foggia e dell’Imolese prima di approdare in terra ligure. Nel 2018 ha preso parte con l’Italia all’Europeo Under 19 disputato in Finlandia.

Marcucci è già a disposizione del tecnico Daniele Di Donato”.

Foto: Instagram Latina