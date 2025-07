Ufficiale: Latina, dall’Atalanta arriva Regonesi

24/07/2025 | 16:25:51

Il Latina ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’Atalanta di Iacopo Regonesi. Difensore centrale di piede mancino classe 2004, Iacopo Regonesi arriva al Latina in prestito dall’Atalanta. Nativo di Bergamo, è cresciuto nell’importante settore giovanile della Dea, completando la trafila fino all’U23, dimostrando di essere tra i migliori prospetti del panorama nazionale ed uno dei giovani più promettenti della stessa @atalantabc. Vanta esperienze in Serie C con Renate e Clodiense, entrambe nel Girone A, e nel 2023 ha conquistato il titolo di Campione d’Europa con l’Italia Under 19, al fianco del nostro portiere, Davide Mastrantonio, dopo una trafila “azzurrina” dall’U16 all’U20″.

Foto: logo Latina