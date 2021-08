Ufficiale: Latina, arriva Eros De Santis

Entra a far parte della rosa del Latina Calcio 1932 anche Eros De Santis, esterno destro difensivo dotato di grande duttilità, in grado di ricoprire all’occorrenza più ruoli nel pacchetto arretrato. Classe 1997, è cresciuto nelle giovanili della Roma con cui ha vinto uno scudetto, una coppa Italia e una Supercoppa italiana. Dopo l’esperienza in giallorosso approda alla Virtus Entella in Serie B per poi vestire le maglie di Siena, Monza e Viterbese in serie C, club quest’ultimo con il quale ha terminato la sua ultima stagione sportiva. Arriva a Latina con un contratto di un anno ed é già a disposizione del tecnico Daniele Di Donato.

Foto: logo Latina Calcio Twitter