Ufficiale: l’Atalanta ha riscattato Romero dalla Juve. Affare con il Tottenham in dirittura d’arrivo

Romero è sempre più vicino al Tottenham. Mancava solo il riscatto da parte dell’Atalanta per poter completare l’operazione. Pochi minuti fa, la Juventus tramite nota ufficiale dal proprio sito, ha comunicato l’avvenuto acquisto da parte della Dea del difensore. Ora che il club del presidente Percassi è detentrice del cartellino del giocatore, potrà chiudere con la squadra inglese. Come vi avevamo raccontato 3 giorni fa, la società bergamasca aveva accettato la proposta del Tottenham per l’acquisto dell’argentino. Ieri il Romero ha svolto una parte di visite mediche in Italia ed è poi volato insieme al suo agente a Londra. La firma sul contratto con gli Spurs si avvinca sempre più.

Questa la nota della Juventus:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi.