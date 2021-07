Ufficiale: l’Atalanta cede in prestito al NEC Nijmengen il difensore Rodrigo Guth

Il NEC Nijmegen ha annunciato sui canali ufficiali l’arrivo in prestito dall’Atalanta del difensore Rodrigo Guth, classe 2000 che nell’ultima annata ha giocato con i colori del Pescara in Serie B.

Ecco il post del club olandese:

✍🏼 | Rodrigo Guth komend seizoen in Rood-Groen-Zwart! ❤️💚🖤

De 20-jarige verdediger komt op huurbasis over van het Italiaanse Atalanta en is inmiddels aangesloten bij de selectie in Hoenderloo. 💪🏼#WELKOMRODRIGO pic.twitter.com/vzgkddGDdc

— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 20, 2021