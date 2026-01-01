Ufficiale: l’Aston Villa ingaggia il talento Alysson

01/01/2026 | 18:26:22

Alysson è un nuovo giocatore dell’Aston Villa, c’è il comunicato ufficiale del club inglese: “Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto dell’ala brasiliana diciannovenne Alysson dal Grêmio. Giovane e promettente, Alysson è cresciuto nelle giovanili del club di Porto Alegre, dove ha esordito nel luglio 2024. Alysson è diventato titolare fisso del Grêmio, disputando 34 partite di campionato la scorsa stagione”.

foto x aston villa