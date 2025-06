Ufficiale: l’Ascoli saluta 11 calciatori. Se ne vanno anche Tremolada e Gagliolo

30/06/2025 | 15:38:49

Oggi 30 giugno è arrivato e per ben 11 calciatori dell’Ascoli è addio. A finire tra la lista degli svincolati o a far ritorno nel club da cui erano arriva in prestito sono il portiere Alessandro Livieri, i difensori Riccardo Gagliolo, Claud Adjapong, Emanuele Maurizii, Francesco D’Amore e Robert Toma, i centrocampisti Luca Baldassin e Luca Tremolada e Marco Bertini e gli attaccanti Davide Marsura e Jonathan Ciabuschi.

FOTO: X Ascoli