Ufficiale: l’Ascoli acquista Pagliai dal Picerno

29/08/2025 | 16:13:38

L’Ascoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Picerno le prestazioni sportive del difensore Gabriele Pagliai, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Toscano di Empoli, è un 2002 cresciuto nelle giovanili del Pisa; le prime esperienze in D con Casarano e Novara sono il preludio al debutto in C col Picerno, squadra in cui ha militato nelle ultime tre stagioni collezionando 91 presenze, 2 gol e 11 assist.

foto sito Ascoli