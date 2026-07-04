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Ufficiale: Renard lascia la Tunisia

04/07/2026 | 19:52:57

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Hervé Renard comunica sui propri social la fine del suo rapporto, breve, con la Tunisia. “Prima di partire, vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti alla Tunisia per avermi permesso di partecipare alla Coppa del Mondo 2026. È stato un onore indossare i colori della Tunisia e vivere questa esperienza indimenticabile. Auguro il meglio a questa squadra per il futuro. Sono convinto che continuerà a crescere, a far vibrare un intero popolo e a scrivere pagine belle della sua storia.
Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura.
Vi auguro tutto il meglio per ciò che verrà.
La mia avventura giunge al termine.
Hervé Renard”

Foto: Sito Federcalcio Francese