Ufficiale: l’Arsenal si assicura i gemelli Quintero

04/12/2025 | 16:46:03

Doppio colpo in prospettiva per l’Arsenal, i Gunners hanno ufficializzato una interessante operazione per il futuro, acquistando i gemelli Quintero. “L’Arsenal Football Club ha raggiunto un accordo per ingaggiare i fratelli gemelli Edwin e Holger Quintero, che attualmente giocano per il club ecuadoriano Independiente del Valle. I gemelli si uniranno alla nostra squadra nell’agosto 2027. Questi giovani giocatori molto promettenti, di 16 anni, sono cresciuti a Esmeraldas, in Ecuador, e si uniranno al club all’età di 18 anni. Edwin e Holger sono riconosciuti come due dei giovani talenti più promettenti del Sud America, offrendo costantemente prestazioni impressionanti a livello giovanile, sia a livello di club che in nazionale. Entrambi i giocatori sono stati selezionati per la nazionale Under 17 dell’Ecuador. Edwin è mancino, veloce e abile nel dribbling. Gioca come ala destra, ama cogliere gli avversari di sorpresa e possiede un’ampia gamma di abilità. Holger è un centrocampista offensivo destro dotato di grande tecnica, che collega il gioco con la sua visione di gioco progressiva e possiede anche la capacità di superare gli avversari con la sua velocità. “Lavoreremo a stretto contatto con l’Independiente del Valle per lo sviluppo e il benessere di Edwin e Holger fino al loro arrivo all’Arsenal ”

foto x arsenal