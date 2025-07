Ufficiale: l’Arsenal e Tomiyasu si separano

04/07/2025 | 14:19:42

L’Arsenal e Takehiro Tomiyasu hanno trovato un accordo reciproco per la risoluzione immediata del contratto del difensore giapponese – si legge sul sito ufficiale del club londinese – . Si chiude così, di comune accordo, l’esperienza del 26enne ai Gunners, club al quale si era unito dal Bologna nell’agosto 2021. In totale, Tomiyasu ha collezionato 84 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Arsenal.

Foto: Instagram Tomiyasu