Ufficiale: Larsen nuovo giocatore del Crystal Palace (anche senza l’uscita di Mateta)

02/02/2026 | 20:56:14

Il Crystal Palace si è assicurato Jørgen Strand Larsen nonostante il mancato approdo di Mateta al Milan, il comunicato ufficiale: “Il Crystal Palace è lieto di annunciare l’ingaggio di Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton Wanderers, un accordo record per il club. Il 25enne nazionale norvegese ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Indosserà la maglia numero 22 degli Eagles e sarà il nostro terzo acquisto del mercato di gennaio. Strand Larsen ha trascorso l’ultimo anno e mezzo con i Wolves, dopo due stagioni al Celta Vigo. Adattandosi facilmente al calcio inglese, ha segnato 14 gol in Premier League in 35 presenze durante la sua prima stagione al Molineux nel 2024/25. Strand Larsen ha esordito da professionista con la squadra norvegese del Sarpsborg nel 2017, rappresentandola nella UEFA Europa League, prima di trasferirsi alla squadra olandese del Groningen nel settembre 2020. Il potente attaccante ha esordito con la nazionale maggiore norvegese nel novembre 2020 e da allora è diventato un giocatore fisso a livello internazionale, vincendo 24 presenze e segnando quattro gol. Il presidente Steve Parish ha dichiarato : “Siamo lieti che Jørgen abbia scelto di continuare il suo straordinario viaggio con noi e non vediamo l’ora di vederlo in azione a Selhurst Park. “Sono sicuro che si dimostrerà una risorsa preziosa per gli anni a venire.” Strand Larsen ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di arrivare al Crystal Palace. È un’esperienza che desideravo fare da molto tempo. “Sono qui per portare energia e obiettivi e per cercare di fare del mio meglio per il club.” Tutti al Palace danno il benvenuto a Jørgen nel sud di Londra e gli augurano il meglio per la sua carriera in rosso e blu.

foto sito crystal palace