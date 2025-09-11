Ufficiale: Laporte torna all’Athletic Bilbao

11/09/2025 | 21:08:18

E’ tutto vero, Laporte torna a casa sua. L’ex difensore del Manchester City è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Athletic Bilbao: “Aymeric Laporte torna a casa. Il difensore centrale internazionale ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028, dall’Al-Nassr. Il 31enne torna a Lezama, dove si è formato come giocatore dall’età di 15 anni. Ritorna alla guida di Ernesto Valverde, che in precedenza lo aveva allenato per quattro delle sue sei stagioni con la prima squadra. Da prodotto del vivaio, Aymeric Laporte ha ottenuto brillanti successi, dal settore giovanile al suo debutto come Lion sotto la guida di Marcelo Bielsa, in una partita in trasferta della fase a gironi di UEFA Europa League contro l’Hapoel Kiryat Shmona il 28 novembre 2012. Aveva solo 18 anni”.

FOTO: X Bilbao