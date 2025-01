Ufficiale: Lapadula allo Spezia

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula, il quale ha sottoscritto un contratto con la società di via Melara fino al 30 giugno 2026.

Classe 1990, per descrivere il nuovo attaccante delle Aquile bastano i numeri: 187 reti a livello di club alle quali vanno aggiunti i dieci sigilli in quaranta presenze con la maglia della nazionale peruviana. E in Serie B? 59 reti e 22 assist in 106 partite di regular season, ovvero una media di oltre una rete a partita nel campionato cadetto, che migliora ulteriormente considerando i playoff, dove in 12 presenze ha gonfiato la rete avversaria per ben 9 volte!

Nato a Torino, dopo aver indossato a inizio carriera le maglie di Pro Vercelli, Ivrea, Atletico Roma e Ravenna, è a San Marino che inizia a segnare con regolarità, mettendo a segno 24 reti in 35 presenze nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione, per poi proseguire nelle stagioni seguenti tra Cesena, Frosinone e Gorica, arrivando alla stagione ’14/’15, dove a Teramo mette in mostra ancora una volta il proprio killer instinct, siglando 21 reti in 38 presenze. In estate arriva la chiamata del Pescara in Serie B, dove Lapadula non delude le attese, laureandosi capocannoniere del campionato cadetto con 27 reti e trascinando la formazione abruzzese al ritorno in Serie A. Nell’estate ’16/’17 Lapadula cambia ancora e ad attenderlo c’è una maglia storica e pesante: arriva infatti a Milano, sponda rossonera, e il nazionale peruviano si fa trovare pronto anche in Serie A, mettendo a referto 8 reti e 3 assist in 27 presenze, alzando in stagione anche la Supercoppa Italiana. Nelle stagioni seguenti, ancora Serie A e gol, con Genoa, Lecce e Benevento, prima della chiamata del Cagliari, che trascina al ritorno in massima serie a suon di reti nella stagione ’22/’23.

Dopo aver esordito in maglia azzurra in occasione di un’amichevole contro la nazionale di San Marino, segnando ben tre reti, nel 2020 accetta la chiamata della nazionale del Perù, della quale arriva anche a indossare la fascia da capitano, indossata il 23 marzo 2024 nell’amichevole disputata a Lima contro Nicaragua.

Attaccante completo, forte e determinato, il neo-attaccante aquilotto è dunque pronto a mettersi al servizio di mister D’Angelo con indosso la maglia numero 10!

