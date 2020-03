Ufficiale: LANSK-Manchester United di Europa League a porte chiuse

Anche l’Austria si sta attivando per scongiurare la diffusione del Coronavirus. E’ di pochi minuti fa, infatti, la comunicazione secondo cui il Governo austriaco ha vietato tutti gli eventi con oltre 500 spettatori. Di conseguenza, la gara fra LASK Lintz e Manchester United di giovedì, valida per gli ottavi di UEFA Europa League, si giocherà a porte chiuse. Secondo il comunicato del club austriaco: “Il Ministro della Salute comunica che le partite di calcio si continueranno a disputare e che non verrà annullata nessuna gara di Europa League o campionato austriaco. Tuttavia, esse si potranno disputare solamente a porte chiuse.” Molto probabile, invece, la cancellazione dell’amichevole fra Austria e Turchia del prossimo 30 marzo.

