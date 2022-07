Ufficiale: Lanini dal Parma in prestito biennale alla Reggiana

Dopo una stagione in granata con 36 presenze e 15 reti segnate, l’attaccante piemontese Eric Lanini ha rinnovato l’accordo con l’AC Reggiana, con la formula del prestito biennale dal Parma Calcio 1913.

In mattinata Lanini ha sostenuto le visite mediche presso il medical partner Poliambulatorio Centro Palmer, ha firmato l’accordo con la Società nella sede di via Brigata Reggio e ha salutato i tifosi presenti allo store per sottoscrivere l’abbonamento.

Da oggi sarà a Toano per ritrovare i compagni di squadra e mettersi di nuovo a disposizione di mister Aimo Diana.

«Tornare a Reggio Emilia è stata la mia priorità – afferma l’attaccante – La Società ha fatto uno sforzo e anche io, per ritrovare il mister e i compagni e per la volontà di tornare a casa, perchè così mi sento qui. Mi sono legato per due anni per sposare un progetto vincente e aiutare la AC Reggiana a tornare dove merita. L’affetto dei tifosi nei miei confronti è stato straordinario, sia l’anno scorso che quest’estate; è stata una cosa stupenda e torno con grande felicità in un posto nel quale sto bene a trecentosessanta gradi»

Foto: sito Reggiana