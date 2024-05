Ufficiale: Lamela saluta, non rinnova con il Siviglia

Il Siviglia, quattordicesima forza della Liga, saluta Erik Lamela, ex Roma tra le altre. Uno dei protagonisti del trionfo nella passata edizione dell’Europa League, proprio contro i giallorossi, non rinnova il contratto, in scadenza a giugno, con il club andaluso. Dopo tre stagioni si chiude un altro capitolo della carriera del Coco, che prima di questa esperienza aveva vestito anche la maglia del Tottenham. Nella sua ultima stagione ha totalizzato diciannove presenze condite con due reti e un assist. Il classe 1992 era arrivato nel luglio del 2021 in Andalusia a titolo gratuito, dopo la sua esperienza agli Spurs, che in precedenza lo avevano acquistato per 30 milioni dalla Roma.

Foto: twitter Lamela