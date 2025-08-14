Ufficiale: Lamela e l’AEK Atene si separano

14/08/2025 | 17:32:29

Erik Lamela e l’AEK Atene si separano, l’annuncio ufficiale dell’argentino: “Ora sì, è ufficiale. Di comune accordo con il club abbiamo deciso di terminare il mio contratto. Ho solo parole di apprezzamento dal primo giorno che mi hanno ricevuto fino ad oggi che continuano a ricevere messaggi di addio. È stata un’esperienza molto bella personalmente dove ho conosciuto un calcio diverso, un paese meraviglioso e un tifoso che per me è senza dubbio il migliore della Grecia! Manterrò dei bei ricordi. Grazie ai miei colleghi e a tutti i lavoratori del club. È stato un onore condividere con voi questo tempo. Vi auguro il meglio per il futuro, avrò sempre un posto nel mio cuore per questo club. Grazie A.E.K F.C”.

FOTO: X Aek