Ufficiale: l’Almeria esonera Guti. Per l’ex Real fatale la sconfitta con l’Alcorcon

José María Gutiérrez, noto come Guti, non è più l’allenatore dell’Almeria. Infatti, dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Alcorcon, la dirigenza del club spagnolo ha optato per un cambio di rotta, portando l’ex-centrocampista del Real Madrid a risolvere il suo contratto. L’Almeria, che milita in Segunda Divison, si trova a 5 punti dalla promozione diretta in Liga.

https://twitter.com/U_D_Almeria/status/1276564319279419392

Foto: GhanaSoccer