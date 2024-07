Ufficiale: l’Al Ittihad esonera Gallardo. Ora Pioli…

Tramite un comunicato, pubblicato sui propri canali, l’Al Ittihad ha annunciato l’esonero dell’allenatore Marcelo Gallardo. L’ex allenatore del River Plate lascia la squadra dopo solo una stagione, conclusa però senza coppe e con il quinto posto in campionato. Come vi avevamo già anticipato, il club saudita è ora in contatto frequente con Stefano Pioli, che potrebbe prendere il posto proprio di Gallardo sulla panchina dell’Al Ittihad.

Foto: twitter Al Ittihad