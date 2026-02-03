Ufficiale: Lahdo nuovo giocatore del Como

03/02/2026 | 11:23:48

Lahdo è un nuovo giocatore del Como, c’è il comunicato del club lombardo: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF fino al 2031. Nato nel 2007, Lahdo è cresciuto nelle giovanili dell’Hammarby e ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024, debuttando in Allsvenskan più tardi nello stesso anno. Nel 2025 ha fatto il suo debutto europeo, giocando due volte per l’Hammarby IF nelle qualificazioni alla UEFA Conference League. Il giovane centrocampista ha maturato esperienza anche con la sua nazionale, rappresentando la Svezia a livello Under-17, Under-18 e Under-19. Benvenuto ad Adrian della famiglia Como 1907!”

foto x como