Ufficiale: Lagerbielke è un nuovo giocatore del Twente

Lakerbielke, difensore svedese del Celtic, è un nuovo giocatore del Twente. Lo annuncia il club olandese tramite un comunicato e un post sui propri profili social. Il classe 2000 arriva dalla Scozia con la formula del prestito secco.

Il comunicato: “L’FC Twente ha rafforzato la sua selezione con Gustaf Lagerbielke. Il 24enne difensore centrale svedese è in prestito dal Celtic per una stagione. Il contratto non prevede l’opzione di acquisto”.

Foto: Instagram Twente