Ufficiale l’addio tra la Juve Women e Rita Guarino. Ora tocca a Joe Montemurro

La Juventus Women e Rita Guarino si congedano dopo quattro anni di successo. Questo il comunicato: “Dopo quattro anni di successi, le strade di Rita Guarino e delle Juventus Women si separano. Sono stati anni densi di emozioni e, soprattutto, di vittorie: dal profondo del cuore, grazie per tutto, Rita!”. Come vi avevamo anticipato lo scorso 5 maggio e ribadito pochi giorni fa il nuovo allenatore bianconero sarà Joe Montemurro, ex Arsenal, che aveva già raggiunto un accordo e che si prepara a una nuova esperienza.

FOTO: Twitter Rita Guarino