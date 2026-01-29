Ufficiale: la Vis Pesaro interrompe il prestito di Bocs e torna al Pisa
29/01/2026 | 11:13:29
La Vis Pesaro ha anticipato il rientro di Bocs al Pisa dopo l’interruzione del prestito, la nota ufficiale: “La Vis Pesaro 1898 comunica che Roberts Bočs ha fatto rientro al Pisa Sporting Club 1909, club titolare del diritto alle prestazioni sportive del giocatore, a seguito della conclusione anticipata del prestito. La società ringrazia Roberts per la sua professionalità augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni”.
