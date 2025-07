Ufficiale: la Vis Pesaro annuncia l’arrivo di Franchetti

21/07/2025 | 18:24:03

La Vis Pesaro ha annunciato l’acquisizione di Franchetti: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive di Leonardo Franchetti Rosada. Franchetti Rosada è un centrocampista di piede mancino che grazie alla sua versatilità si rende adatto a più ruoli. Inserimenti, dribbling e dinamicità fanno del calciatore classe 2007 un profilo interessante in costante crescita. Prodotto del vivaio dello Spezia Calcio, Leonardo veste la maglia della sua città per la prima volta a 11 anni e scala le varie categorie fino ad accertare il suo valore con Under 17 e Primavera, dove dimostra anche un buon fiuto per il gol. Benvenuto, Leonardo!”

Foto: Facebook Vis Pesaro