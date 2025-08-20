Ufficiale: la Vis Pesaro acquista Ventre dalla Juventus
20/08/2025 | 19:00:46
Nuovo colpo in entrata per la Vis Pesaro, che ha annunciato l’acquisto di Ventre dalla Juventus: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus Football Club per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Ventre. Il calciatore classe 2006 ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028” si legge nel comunicato diramato dal club di Serie C.
Foto: Vis Pesaro