Ufficiale: la Virterbese e il tecnico Calabro rescindono il proprio contratto

La Viterbese Castrense annuncia di aver rescisso consensualmente il contratto dell’allenatore Antonio Calabro, e con lui anche quelli del suo vice e del preparatore atletico. Questo il comunicato della società di Serie C: “La A.S. Viterbese Castrense comunica la rescissione consensuale del contratto di mister Antonio Calabro, del mister in seconda Alberto Villa e del preparatore atletico Paolo Traficante. Al mister e al suo staff va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto“.