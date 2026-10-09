Ufficiale: la Turchia esonera Montella

09/10/2026 | 17:49:48

La Turchia esonera Vincenzo Montella, il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione della Federcalcio turca (TFF), nella riunione odierna, ha deciso di proseguire il proprio mandato fino alla data dell’assemblea generale elettiva ordinaria. È stato deciso di nominare i membri supplenti del Consiglio, i signori İbrahim Özbay e Metin Akyüz, in sostituzione dei due membri effettivi dimissionari. È stato deciso di non proseguire il rapporto di collaborazione con il Commissario Tecnico della Nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz – che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF – è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente Direttore delle Operazioni di Tesseramento della TFF”.

Foto: Instagram Montella

