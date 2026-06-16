Ufficiale: la Tunisia ha scelto Renard come nuovo CT

16/06/2026 | 09:57:11

La Tunisia stravolge tutti i suoi piani e dopo il pesante passivo contro la Svezia, ha deciso di esonerare Lamouchi. Al suo posto la federazione ha scelto un esperto di calcio africano come Renard. Ecco il comunicato della nazionale: “La Federazione tunisina di calcio annuncia la nomina di Hervé Renard come commissario tecnico della Nazionale fino al termine dei Mondiali 2026. L’allenatore inizierà il proprio incarico a partire dalla serata di oggi, mantenendo le stesse condizioni economiche. L’accordo prevede inoltre l’apertura di una trattativa al termine della partecipazione ai Mondiali, con l’obiettivo di avviare una collaborazione a lungo termine basata su precisi traguardi sportivi. Il nuovo commissario tecnico terrà un incontro con la stampa presso il campo di allenamento, mezz’ora prima dell’inizio della seduta”.