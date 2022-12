Ufficiale: la Torres esonera Greco

La Torres ha annunciato che Alfonso Greco non sarà più l’allenatore della prima squadra. Dopo una sola stagione sulla panchina sarda, l’allenatore è stato esonerato dopo aver conquistato i playoff promozione ed una finale di Coppa Italia. La scelta sarebbe riconducibile alla compromettente classifica del club, attualmente 13° nel Gruppo B di Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale:

“La Torres Sassari comunica di aver interrotto il rapporto con il tecnico Alfonso Greco, arrivato a Sassari la scorsa stagione di serie D, finalista di Coppa Italia, vincitore dei playoff di quarta serie e quindi ripescato per meriti societari e sportivi insieme al team rossoblú alla ribalta della serie D. All’allenatore, reduce da un intero girone di andata (+1 giornata) trascorso al timone della Torres va il più sincero ringraziamento per essere stato parte di questa storica e importante pagina di vita della società che ha ricollocato Sassari e il club fra i professionisti. Al momento gli allenamenti del gruppo saranno curati dello staff tecnico atletico della prima squadra. Ovviamente la società è sul mercato per trovare il sostituto piú adatto cui affidare il compito di condurre in porto il viaggio in serie C stagione 2022/2023. Ad Alfonso Greco un forte in bocca al lupo da parte dell’intera societá e di tutti i tesserati rossoblú per le sue fortune umane, professionali e un futuro sicuramente felice in panchina”.

foto: sito ufficiale Torres