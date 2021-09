Ufficiale: la Ternana ingaggia Marco Capuano

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Marco Capuano. Il difensore pescarese, che compirà trent’anni il prossimo 14 ottobre, si è legato alla Società rossoverde per due stagioni. Il carriera ha collezionato 105 presenze (1 gol ed un assist) in Serie A con le maglie di Pescara, Cagliari, Crotone e Frosinone; in Serie B 118 presenze e tre reti con Pescara, Cagliari e Frosinone. Il centrale mancino, tra il 2011 ed il 2013, vanta anche 18 presenze con l’Under 21 azzurra.