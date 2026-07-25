Ufficiale: la star dei social Vozinha firma con il Colo-Colo

25/07/2026 | 09:43:47

All’età di 40 anni, quando il 99% dei calciatori ha già appeso gli scarpini al chiodo o è in procinto di farlo, Vozinha, portiere di Capo Verde, sta vivendo una nuova giovinezza. Le parate contro la Spagna e l’Argentina ai Mondiali gli sono valse quasi 30 milioni di followers e tantissime pretendenti pronte a ingaggiarlo. Il portiere, però, ha deciso di sposare il progetto dei cileni del Colo-Colo, dopo essere rimasto svincolato in seguito all’esperienza al Chaves. Nei prossimi giorni sono attese le visite mediche e le prime immagini con la squadra più grande del Cile.

Foto: Instagram Vozinha