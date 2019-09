Ufficiale: la Spal cede Mawuli in prestito

La Spal rende noto di aver concordato con la squadra slovacca FC ViOn Slatè Moravce la cessione in prestito del centrocampista classe ’98 Shaka Mawuli. Il 21enne ghanese ha trascorso la passata stagione al Catanzaro in Serie C, disputando 23 partite e siglando 3 gol. Ora il club slovacco, in quello che per quanto stipulato dalla lega nazionale è il loro ultimo giorno di mercato, chiude il colpo fino a giugno 2020. Questo il comunicato dei ferraresi: “S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, al club slovacco FC Vion Slatè Moravce, squadra militante in Superliga, le prestazioni sportive del centrocampista Eklu Shaka Mawuli“.

Foto: twitter Spal