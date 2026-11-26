Ufficiale: La Sorsa è un nuovo giocatore della Salernitana

26/11/2026 | 16:22:50

La Salernitana ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista classe 2006, Cristiano La Sorsa.

Ecco il comunicato:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2006 Cristiano La Sorsa, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Trapani.

Dopo un periodo di allenamenti già svolti in granata, il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 98.

Benvenuto a Salerno, Cristiano!”.

Foto: sito Salernitana