Ufficiale: la Sampdoria annuncia Foti. Al suo fianco ci sarà Gregucci

19/10/2025 | 16:56:47

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Salvatore Foti, che per motivi di patentino sarà affiancato da Angelo Gregucci. L’ex attaccante blucerchiato era stato a un passo dalla panchina già la scorsa estate.

Questo il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico).

Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre”.

FOTO: X Sampdoria