Ufficiale: la Sambenedettese annuncia Porchia e Donati. Saranno rispettivamente ds e allenatore

Riparte la nuova Sambenedettese e lo fa con due figure come Porchia che farà il ds e Massimo Donati scelto come allenatore. Ecco il comunicato: “L’A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Sandro Porchia. Il responsabile tecnico della prima squadra sarà, invece, Massimo Donati. Per entrambi contratto fino a giugno 2022 con opzione. Al direttore sportivo e al tecnico va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la società. Si comunica, infine, che la presentazione si terrà martedì 29 giugno (orario e luogo verranno comunicati successivamente)”.