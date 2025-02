La Salernitana ha comunicato la risoluzione del contratto di Diego Valencia. Questa la nota ufficiale sul sito del club granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Diego Valencia. Il club ringrazia l’attaccante classe 2000 per il contributo dato e agli augura le migliori fortune per il futuro”.

