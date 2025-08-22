Ufficiale: la Salernitana e Sepe si separano

22/08/2025 | 20:40:29

La Salernitana ha comunicato la rescissione del portiere Luigi Sepe: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Luigi Sepe. La società ringrazia il portiere per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni a difesa dei pali granata indossando anche la fascia da capitano. A Sepe vanno gli auguri delle migliori fortune per il suo futuro personale e professionale”.

Foto: Instagram Luigi Sepe