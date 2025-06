Ufficiale: la Salernitana chiede il rinvio del ritorno playout con la Sampdoria

16/06/2025 | 16:10:35

La Salernitana ha chiesto ufficialmente di spostare la gara di ritorno dei playout con la Sampdoria, in programma inizialmente venerdì. La nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria. La situazione ha richiesto l’intervento di ambulanze all’arrivo del gruppo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e il successivo ricovero in ospedale di buona parte dei coinvolti”.

FOTO: sito ufficiale Salernitana