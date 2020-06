Ufficiale: la Roma conferma Fienga come amministratore delegato

Tramite una nota ufficiale, la Roma ha comunicato che l’odierna assemblea degli azionisti ha confermato Guido Fienga nel ruolo di amministratore delegato del club: “Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha confermato la nomina del Dott. Guido Fienga a Consigliere e Amministratore Delegato della Società, confermando i relativi poteri per la gestione ordinaria del Club già conferitigli nella riunione del 14 novembre 2019”.

