Ufficiale: la Roma annuncia l’amichevole contro il Neom di Galtier
07/08/2025 | 21:50:35
Nuova amichevole fissata dalla Roma, che sfiderà gli arabi del Neom, come annunciato sul sito: “C’è un nuovo impegno precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini! Sabato 16 agosto alle ore 17:00, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, i giallorossi affronteranno in amichevole il Neom Sports Club. Guidato oggi dall’allenatore francese Christophe Galtier, il Neom S.C. è una delle realtà emergenti del calcio saudita, protagonista negli ultimi anni di una crescita rapida e ambiziosa, che milita nella Saudi Pro League. Per la Roma sarà l’ultimo test prima dell’esordio in campionato, in agenda sabato 23 agosto all’Olimpico con il Bologna. L’organizzatore comunica che a partire dalle ore 19:30 del 7 Agosto 2025 sarà possibile acquistare i biglietti a questo link.