Ufficiale: la Repubblica Ceca esonera il ct Ivan Hasek

15/10/2025 | 14:35:02

A seguito della sconfitta contro le Isole Far Oer la Federcalcio della Repubblica Ceca ha annunciato di aver esonerato il CT Ivan Hasek.

Questo il comunicato:

“Il Comitato Esecutivo della Federcalcio della Repubblica Ceca ha accolto oggi all’unanimità la proposta del presidente della federazione, David Trunda, di esonerare l’allenatore della nazionale Ivan Hašek e il suo vice Jaroslav Veselý. Il presidente della federazione ha preso questa decisione sulla base di una riunione del comitato direttivo sportivo al ritorno dalle Isole Faroe, dove domenica la nazionale ha perso per 1-2 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo.

“Nell’ambito della riunione del gruppo di gestione sportiva di martedì 14 ottobre, abbiamo valutato la precedente riunione della nazionale e la partita con le Isole Faroe. Siamo giunti alla conclusione che presenterò una proposta per l’immediato licenziamento dell’allenatore Ivan Hašek e del suo vice Jaroslav Veselý”, ha dichiarato David Trunda.

Alla riunione del gruppo direttivo per lo sport, composto da David Trunda, Zdeněk Grygera (primo vicepresidente della FAČR) e Adolf Šádek (membro del comitato esecutivo della FAČR), ha partecipato anche il direttore generale delle squadre nazionali, Pavel Nedvěd. La proposta del presidente della federazione è stata approvata all’unanimità dal comitato esecutivo della FAČR oggi.

“Nei prossimi giorni, il gruppo di gestione sportiva presenterà al Comitato Esecutivo della FAČR una proposta per la composizione del nuovo team di attuazione”, ha dichiarato David Trunda. La squadra ceca affronterà per la prima volta San Marino in un’amichevole a Karviná il 13 novembre e quattro giorni dopo affronterà Gibilterra in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo a Olomouc.

“L’obiettivo del nuovo team dirigenziale rimane invariato ed è quello di accedere al campionato mondiale l’anno prossimo”, ha aggiunto David Trunda.

Ivan Hašek è diventato allenatore della nazionale nel gennaio 2024. Sotto la sua guida, la nazionale ha giocato 21 partite con un record di undici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, incluso l’Europeo dello scorso anno in Germania. Lì, la squadra ceca ha perso contro il Portogallo (1:2), ha pareggiato con la Georgia (1:1) e ha perso 1:2 contro il Portogallo nel duello finale.

Lo scorso autunno Ivan Hašek ha guidato la squadra ceca alla vittoria nella Nations League B, vincendo il proprio girone davanti a Ucraina, Georgia e Albania con un record di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta.

“Vorrei ringraziare il signor Hašek e il signor Veselý per il loro lavoro con la squadra nazionale”, ha affermato David Trunda”.

Foto: logo Repubblica Ceca