Ufficiale: la Reggiana tessera il portiere Russo

La Reggiana ha ufficializzato il tesseramento del portiere Stefano Russo. Il giocatore era svincolato e vestirà dunque la maglia del club granata. Ecco il comunicato ufficiale della società: “La AC Reggiana annuncia il tesseramento di Stefano Russo, portiere che ha collezionato 6 presenze in Serie B con la Nocerina, 85 gare in Serie C con le maglie di Ascoli, Salernitana, Juve Stabia, Vibonese e Cavese, e 13 partite in Serie D con la maglia del Brindisi. Nelle ultime ore ha raggiunto l’accordo con la Società che ne ha formalizzato il tesseramento con un contratto fino al giugno del 2022”.



Foto: logo Reggiana