Ufficiale: la Liga verrà trasmessa gratis in Spagna nelle residenze per anziani

La Liga gratis in chiaro per le case di riposo spagnole che ne faranno richiesta. Si aspettava solo l’annuncio che è arrivato proprio nelle ultimissime ore con una comunicazione ufficiale di MEDIAPRO e Liga. Verranno offerte gratuitamente le partite di Liga Santander e LaLiga Smartbank che restano da giocare da qui al termine della stagione in tutte le residenze della terza età di Spagna che ne faranno richiesta: “Questo gesto cerca di spezzare l’isolamento e la solitudine che sia i residenti che il personale delle strutture hanno subito dopo la crisi sanitaria da COVID-19, che ha costretto il confinamento di tutti residenti nelle case di cura”, si legge nel comunicato.

