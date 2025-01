Ufficiale: La Liga e la RFEF non fanno registrare Dani Olmo. Il Barcellona fa ricorso

Il Barcellona non può registrare Dani Olmo e Pau Víctor per LaLiga né contare su di loro per la seconda parte della stagione. I due calciatori, che la lega spagnola aveva già depennato il 1° gennaio non rispettando la normativa sul controllo economico, non indosseranno più la maglia blaugrana. Non in questa stagione, almeno. Il presidente del club catalano, Joan Laporta, affronta un colpo storico alla sua gestione e ora si apre un futuro incerto per i due giocatori.

Insieme LaLiga e la RFEF, in un comunicato congiunto, hanno annunciato di aver respinto la richiesta del Barça: “La Commissione di Monitoraggio dell’Accordo di Coordinamento LALIGA-RFEF si è riunita per trattare la richiesta di visto preliminare e l’elaborazione delle licenze federative dei giocatori Daniel Olmo Carvajal e Pau Víctor Delgado, presentata dal FC Barcellona. Dopo che il 3 gennaio 2025 il FCB ha soddisfatto i requisiti in materia di controllo economico di LALIGA e una volta completata dal Club la documentazione pertinente, l’Organo di Validazione dei Budget di LALIGA ha deciso di estendere il Limite di Costo della Squadra Sportiva del FCB a partire dalla data sopracitata.

In questo senso, poiché le licenze per i suddetti giocatori sono state richieste dal FC Barcellona, dopo l’analisi della normativa federativa applicabile, la Commissione di Monitoraggio ha deciso di non concedere il visto preliminare né la licenza definitiva richiesta dal FC Barcellona per i giocatori Daniel Olmo Carvajal e Pau Víctor Delgado, in accordo con l’interpretazione letterale degli articoli 130.2 e 141.5 del Regolamento Generale della RFEF che impediscono a un giocatore la cui licenza è stata cancellata, di ottenere una nuova licenza nella stessa stagione per lo stesso club al quale era già legato”.

Dunque né il ricorso legale né la vendita dei box VIP, tanto meno la richiesta alla RFEF di concedere nuove licenze ai suoi calciatori hanno avuto l’effetto sperato dal Barcellona e dal presidente Laporta. Sia Dani Olmo che Pau Victor non possono essere registrati quest’anno con il Barcellona, senza più far parte della rosa blaugrana. Il club spagnolo, stando a quanto riportato dai media spagnoli, porterà il caso in tribunale.

Foto: sito Barcellona